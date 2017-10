Volunteer Certification: Working with Older Adults – Because I Care–Action for Others! (Spanish)

1 5 th A N N UA L

Saturday, November 4, 2017- 9 a.m. ‐ 3 p.m.

NEW Location – – San Marcos Community Center – 3 Civic Center Drive, San Marcos, CA 92069

8:30 | Registraion and Continental Breakfast

Sponsored by Heritage Senior Care

9:00 ‐ 9:20 | Main Hall: Welcome | Transiton for Keynote

9:30 – 10:30 | Main Hall Keynote Address: Older Adult Brain Health: What to Watch for and When to Seek Help

Dr. Gilbert Ho, Neurologist, Center for Memory and Aging

10 Minute Break

10:40 ‐ 11:20 | Main Hall: I’m a Caregiver, Now What?

Blanca Aguayo, Outreach Coordinator, Southern Caregiver Resource Center

11:20 ‐ 12:00 | Lunch

Sponsored by CSU Insitute for Palliave Care at CSUSM

12:00 – 1:00 | Visit Resource Fair and Free Health Screenings

Get You Passport Stamped to Earn Tickets for the Prize Drawing!

1:00 ‐ 1:40 | Breakout Opon 1: The Five Wishes: Advance Care Planning—Step by Step

Dr. Sharon Hamill, Faculty Director, CSU Insitute for Palliave Care at CSUSM

1:00 – 1:40 | Breakout Option 2: Home Safety

Fritzi Gros‐Daillon, Chief Advocacy Officer, Age Safe America, Owner of Household Guardians,

Author of Grace and Grit: Insights to Real Life Challenges of Aging, for Adult Children and their Parents

1:50 – 2:30 | Main Hall: Self‐Care and Stress Reduction

Dr. Diane Darby Beach, Gerontologist, Director of Business Development for Right at Home, La Jolla

10 Minute Break

2:40 ‐3:00 | Main Hall: Wrap‐up/Evaluations/Prize Drawing

Family Caregiver Educational Track (English)

1 5 th A N N UA L

Saturday, November 4, 2017

9 a.m. ‐ 3 p.m.

NEW Location – – San Marcos Community Center – 3 Civic Center Drive, San Marcos, CA 92069

Registration Required | Lunch Included – Register Online: www.csusm.edu/becauseicare – Or Give Us a Call: 760‐750‐3550

SPANISH VERSION

Sábado, Noviembre 4 del 2017 – -9 a.m. – 3 p.m.

NUEVA localizaciόn – San Marcos Community Center

3 Civic Center Drive, San Marcos, CA 92069

“Porque me importa”

Sábado, Noviembre 4 del 2017

de 9 am a 3 pm

Localización:

San Marcos Community Center

3 Civic Center Drive, San Marcos, CA 92069

Exámenes de salud y recursos gratuitos

Entrenamiento gratuito para cuidadores de familias

Sala Principal Donna Batchelor

(Agenda completa en reversa)

Se require registración e incluye almuerzo

Presentado en Español – – La registración: www.csusm.edu/becauseicare -Patrocinado

Habrá un Altar en Honor al Dia de los Muertos. Por favor de traer una fotografía de un ser querido fallecido para compartir en el altar.

Programa Educativo para Cuidadores (Español)

8:30 | Registro y Desayuno Ligero

Patrocinado por Heritage Senior Care

9:00 – 9:20 | Bienvenida | Transición para el presentador

9:30 – 10:30 | Sala Principal: Qué es Hospicio, Qué es Cuidado Paliativo y la directiva anticipada paso a paso

Donna Batchelor, MPiv, The Elizabeth Hospice

10 Minutos de Descanso

10:40 – 11:20 | Sala Principal: Depresión en adultos mayores

Yadira Russo, North County Health Services

11:20 – 12:00 | Almuerzo

Patrocinado por el instituto de Cuidado Paliativo de la Universidad de San Marcos (CSUSM)

12:00 – 1:00 | Visita la Feria de Recursos y Exámenes Gratis de Salud

Mantenga su pasaporte estampado para ganar boletos y premios!

1:00 – 1:40 | Soy un cuidador, y ahora qué hago?

Blanca Aguayo, Outreach Coordinator, Southern Caregiver Resource Center

10 Minutos de Descanso

1:50 – 2:30 | Sesión de Preguntas y Respuestas | Evaluaciones y Premios

2:30 | Despedida

Para registrarse visité: www.csusm.edu/becauseicare Sí tiene preguntas? Contáctenos al 760-750-3550

Information Resource Center

760-891-8176



844-654-INFO (4636)

irc@thefoundationforseniorwell being.org

www.thefoundationforseniorwell being.org