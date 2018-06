Two California Communities Rank in Top Ten For Livability – English & Spanish

SACRAMENTO, Calif. – Two California communities scored very high on the new 2018 AARP Livability Index.

San Francisco lost points for high housing costs, but still scored number one in the nation as a “livable” large city, for its cultural events, walkable neighborhoods, and transportation that is accessible for all. And Berkeley is ranked number 10 in the country among medium-sized cities, for many of the same reasons.

Nancy McPherson, state director of AARP California, says anyone can search the livability map by ZIP Code to see how their neighborhood stacks up.

“It allows people to look at 60 indicators across seven categories of livability – and they are housing, neighborhoods, transportation, environment, health, engagement and opportunity,” says McPherson.

AARP introduced the Livability Index in 2015 to help cities pinpoint the things they could be doing better to improve quality of life for their residents, and support older adults as they age. You can use the web-based interactive tool at ‘LIVindexhub.aarp.org.’

McPherson also praises city leaders in West Sacramento who used the index as a baseline, then took action.

“So just this May, the city launched an on-demand ride service at a very low fare, where people can take rides all across the city of West Sacramento to get to the grocery store or medical appointments, or wherever they need to go,” says McPherson. “And they’re doing it in partnership with a local ride-sourcing company. ”

She says residents also can use the index ratings to advocate with local leaders, business and nonprofit groups for improvements in clean air and water, and access to libraries, shopping, parks, medical care, jobs, education and transportation.

Spanish Version —

Sacramento, CA – Ya están los puntajes del Índice 2018 de Habitabilidad de la AARP (“2018 AARP Livability Index”), y dos ciudades de California – San Francisco y Berkley – están entre las diez mejores del país, por las múltiples medidas de calidad de vida que ofrecen para personas de todas las edades, pero particularmente para los residentes en edad avanzada.

San Francisco perdió puntos por los elevados costos de la vivienda, pero logró el segundo sitio nacional como ciudad grande “habitable” por sus eventos culturales, vecindarios caminables y una transportación accesible para todos. Y Berkeley ocupa el décimo lugar nacional entre las ciudades medianas, por muchas razones.

Nancy McPherson, Directora Estatal de la AARP California, dice que cualquiera puede consultar en el mapa el nivel de habitabilidad de un lugar, basándose en el “Zip Code” para saber qué posición ocupa su barrio.

“Permite que la gente vea 60 indicadores en siete categorías de habitabilidad – que son vivienda, barrios, transportación, medio ambiente, salud, compromiso y oportunidades.”

La AARP introdujo el Índice de Habitabilidad en 2015 para ayudar a las ciudades a detectar lo que pudieran mejorar para elevar la calidad de vida a sus residentes y apoyar a los adultos mayores a medida que envejecen. Usted puede usar en internet la herramienta interactiva en la página “LIVinderxhub.aarp.org“.

McPherson elogia a los líderes de West Sacramento también, quienes se basaron en el índice como punto de referencia para luego actuar.

“Así que apenas este mayo la ciudad lanzó un servicio de viajes bajo demanda a una tarifa muy baja, con el que la gente puede andar por toda la ciudad de West Sacramento para ir a comprar víveres, a sus consultas médicas, o a donde necesiten ir. Y lo están haciendo en sociedad con una empresa local que ofrece transporte.”

Dice que los residentes pueden también usar el índice de calificación para abogar ante líderes locales, negocios y grupos no lucrativos para pedirles mejoras en cuanto al aire y agua limpios, acceso a bibliotecas, compras, parques, cuidados médicos, empleos, educación y transporte.

La página de internet es: https://livindexhub.aarp.org/ . Las calificaciones de Berkeley están en: https://pnsne.ws/2lqSeAx. Las calificaciones de San Francisco: https://pnsne.ws/2IcZg4A.