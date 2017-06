Rural Calif. Suffers Most If Policymakers Slash Medi-Cal – Also In Spanish

SACRAMENTO, Calif. — California’s rural areas have gained the most from the Medicaid expansion under the Affordable Care Act – and also have the most to lose if massive cuts are made to Medi-Cal – as it is known in the state.

A new report from Georgetown University’s Center for Children and Families said the rate of uninsured adults in rural California was cut in half from 2008 to 2015 – the fourth-largest decrease of any state – and among rural children, the rate dropped by a whopping 60 percent.

Mike Odeh with the California Children’s Health Coalition said he’s disappointed that many lawmakers from rural districts voted for the massive Medicaid cuts in the House version of the American Health Care Act.

“Those representatives that did vote for the AHCA are wanting to turn their areas back into a world where instead of 1-in-10 uninsured residents as it is today, you’d have 1-in-4 uninsured residents,” Odeh said. “So, that would be taking us back in terms of the progress we’ve made in insuring our communities.”

The AHCA is currently being renegotiated in the U.S. Senate, but the Congressional Budget Office has estimated in its current form, 23 million people would lose health insurance over the next ten years.

Joan Alker, research professor and head of the Georgetown University Center for Children and Families, said the report makes it clear that the AHCA would hurt rural economies as well.

California rural sufrirá lo más si los legisladores cortan Medi-Cal

Sacramento, CA – Un reporte reciente cuantifica grandes avances en las áreas rurales de California en términos de dar seguridad de salud, en principio debido a la expansión de Medi-Cal bajo la Ley de Cuidado Asequible (Affordable Care Act). Aún así, el programa sigue enfrentando la posibilidad de recortes presupuestales masivos en el Congreso.

Las áreas rurales de California han sido las que más han ganado de la expansión de Medicaid, bajo la Ley de Cuidado Asequible –y también son las que tienen más que perder si se hacen los recortes masivos a Medi-Cal, como se conoce aquí.

El reporte del Centro para los Niños y las Familias de la Universidad Georgetown muestra que la tasa de adultos no asegurados en el medio rural de California fue reducida a la mitad entre 2008 y 2015 –la cuarta mayor mejoría de todos los estados– y entre los niños rurales, la tasa cayó en un aplastante 60 por ciento.

Mike Oden, representante miembro de la Coalición por la Salud de los Niños de California, dice que está decepcionado de que muchos legisladores de distritos rurales hayan votado a favor de los recortes masivos de Medicaid, en la versión del “American Health Care Act” (AHCA).

“Esos representantes que votaron por la AHCA quieren regresar sus regiones a un mundo en el que en vez de uno de cada 10 residentes no está asegurado, como es hoy, tengas uno de cada 4 residentes sin seguro. Así que sería retrasarnos en términos del progreso que hemos hecho al asegurar a nuestras comunidades.”

La iniciativa de la AHCA actualmente está renegociándose en el Senado de los Estados Unidos, pero la Oficina de Presupuesto del Congreso estimó que como está actualmente, 23 millones de personas perderían su seguro de salud en los próximos diez años.

Joan Alker, quien encabeza el Centro para los Niños y las Familias de la niversidad Georgetown, dice que el reporte deja claro que la AHCA dañaría también las economías rurales.

“En muchas de esas comunidades Medicaid está apoyando los centros rurales de salud, hospitales rurales. Esas instituciones sirven a toda la comunidad, no sólo a quienes tienen Medicaid. O sea que si vemos grandes recortes a Medicaid, esos hospitales rurales y centros de salud tienen riesgo de clausurar.”

El reporte indica que el 54 por ciento de los niños que viven en las áreas rurales de California dependen de Medi-Cal, comparado con el 44 por ciento en las áreas metropolitanas.

“In many of these communities, the Medicaid program is supporting rural health centers, rural hospitals. Those institutions serve the whole community, not just folks who are on Medicaid,” Alker said. “So, if we see very large cuts in Medicaid, those rural hospitals and health centers are at risk of closure.”

The report said that 54 percent of kids in rural California rely on Medi-Cal, compared to 44 percent in the metro areas.