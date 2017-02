Free Spanish Language Microsoft Class at Oceanside Public Library

Clase Gratis de Computadoras en Españal – Microsoft Office

Please join the Oceanside Public Library for a month-long Spanish Language Microsoft Office Computer class. You will learn basic computer skills, how to set up an email account and learn about Microsoft Office computer programs. This four-week class will be held at the Civic Center Oceanside Public Library, starting on February 10, 2017, at 1:00 p.m. Call the library at (760) 435-5600 to sign up today.

Instructor Mayra Lopez is a 27-year Oceanside resident and has over 12 years teaching experience in Microsoft Office programs. She is currently teaching at Miracosta College.

These free classes are sponsored by the Friends of the Oceanside Public Library with help from our VOLUNTEERS! For more information, please visit the library’s website at http://www.oceansidepubliclibrary.org or call (760) 435-5600.

La Biblioteca Pública de Oceanside ofrecerá una clase de Microsoft Office en español el mes de febrero. Usted aprenderá habilidades básicas de computación, establecerá una cuenta de correo electrónico y aprenderá acerca de los programas de computadora de Microsoft Office. Esta clase de cuatro semanas se llevará a cabo en la sucursal del Centro Cívico de la Biblioteca Pública de Oceanside, comenzando el 10 de febrero de 2017 a la 1:00 p.m.

¿Preguntas? (760) 435 – 5600

La maestra Mayra López ha sido residente de Oceanside por más de 27 años y tiene más de 12 años de experiencia como maestra de Microsoft Office. Actualmente está enseñando en el colegio Miracosta.