Earth Day 2019 At Alta Vista Botanical Gardens – English & Spanish

Come celebrate Earth Day 2019 at Vista’s beautiful 14-acre Alta Vista Botanical Gardens.

Fun activities for children and families: Live music, GrowGetters plants, pottery, and delicious food on Sat., April 27 from 10 am to 3 pm.

Admission is FREE.

Explore and create:

Make recycled art with Renata—Handle worms and compost—Fashion wearable wreaths—Paint “Earth Day Rocks!”—Mandala project with Kathy.

—Take a break and buy a fresh BBQ lunch and beverages from Amigos de Vista Lions. Participate as a Vendor or a Volunteer:

Want to be part of our wonderful volunteer team?

Students contact carolejay@att.net for community service hours -Adults contact volunteeravbg@gmail.com

Where? Vista Botanical Gardens is located at 1270 Vale Terrace Drive Vista, at the top of the hill inside Brengle Terrace Park, Call Farmer Jones at (760) 822-6824. Visit our website: altavistabotanicalgardens.org/earth-day-festival/

SPANISH VERSION

El Dia de la Tierra 2019

Ven a celebrar el día de la tierra 2019 en los hermosos jardines botánicos de Alta Vista de 14 acres.

Actividades divertidas para niños y familias: música en vivo, plantas GrowGetters, alfarería y deliciosa comida el sábado, 27 de abril de 10am a 3pm.

Admisión es GRATIS

Explora y crea:



Crea arte reciclado con Renata —toca lombrices y compost — ¡Crea coronas para ponerte!— pinta “piedras del día de la tierra!” — Proyecto Mandala con Kathy

Juega en el divertido jardín de los niños — participa en una búsqueda de tesoro — exprime limones para hacer tu propia limonada fresca —

– Toma un descanso y compra un almuerzo BBQ fresco y bebidas de Amigos de Vista Lions Participe como vendedor o como voluntario:

¿quieres formar parte de nuestro maravilloso equipo de voluntarios?

Estudiantes comuníquense: carolejay@att.net

Adultos comuníquense: volunteeravbg@gmail.com Toca los instrumentos — súbete al patio de recreo