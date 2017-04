City Announces Public Hearing on District Elections Spanish & English

Post Date: 04/06/2017 1:59 PM

The public is invited to attend a public hearing during the upcoming City Council meeting, scheduled for Tuesday, April 11, at 5:30 pm in the City of Vista Civic Center’s Council Chambers (200 Civic Center Drive, Vista). The City Council is considering by-district elections (individual district elections) for the City Council.

The purpose of the public hearing is to educate the public about the process and requirements, engage the community in this process and to solicit residents’ opinions on the proposal to move to district elections. Members of the public are invited to present testimony concerning the proposed move to district elections.

The City Council is currently elected through an at-large system. With the at-large system, Vista votes can vote for all the City Council seats up for election. Voters in a by-district election system are permitted to vote for the City Council seats up for election in their specific district.

The April 11 public hearing is the second of four meetings, and will be followed by the public presentation of a draft map or maps by the City’s demographer, National Demographic Corporation (NDC). Those map(s) will be then be discussed and considered at two public hearings yet to be scheduled. At the first public hearing on March 28, 2017, the City Council and the public received a presentation by Dr. Justin Levitt, Vice President of NDC. (March 28, 2017 presentation – PDF format).

During the March 28, 2017 City Council meeting, the City Council adopted City Council Resolution No, 2017-37, indicating the City Council’s intent to change to by-district elections; and adopted City Council Resolution No. 2017-38, establishing criteria for the establishment of City Council districts (Vote: 5-0). For more information on how to present testimony, please contact the City Clerk’s Office at 760.639.6125.

SPANISH

Se invita al público a una audiencia pública el 11 de abril para examinar la elección por distrito de concejales a integrar el concejo municipal.

El público está invitado a asistir a una audiencia pública durante la próxima reunión del concejo municipal del ayuntamiento de la ciudad de Vista (City of Vista), programada para el martes, 11 de abril, a las 5:30 pm, en el Centro Cívico (200 Civic Center Drive, Vista). El concejo municipal está considerando celebrar elecciones por distrito de los concejales a integrar el consejo municipal.

El propósito de la audiencia pública es educar al público sobre el proceso y los requisitos, lograr la participación de la comunidad en este proceso y para recabar las opiniones de los residentes sobre la propuesta de cambiar a un proceso electoral por distritos. Los miembros del público están invitados a presentar testimonio relativo a la propuesta de cambiar a elecciones por distritos.

Actualmente, el consejo municipal se elige por medio de un proceso general. Con el sistema “general”, todos los residentes de Vista votan para cubrir las vacantes de concejales municipales. Los votantes en un sistema electoral por distrito, están autorizados a votar por las vacantes de concejales municipales en su distrito específico.

La audiencia pública del 11 de abril, es el segundo de cuatro reuniones, y será seguida por la presentación pública de un proyecto de mapa o mapas de la ciudad por el demógrafo del ayuntamiento, National Demographics Corporation (NDC, por sus siglas en inglés). Los mapas serán discutidos y examinados en dos audiencias públicas que aún están pendientes de ser programadas. En la primera audiencia pública, el 28 de marzo de 2017, el concejo municipal y el público recibió una presentación del Dr. Justino Levitt, vicepresidente de NDC. (March 28, 2017 presentation – PDF format).

Durante la reunión del consejo municipal del 28 de marzo de 2017, se aprobó la Resolución del Concejo Municipal 2017-37, indicando la intención del concejo municipal de cambiar a un sistema electoral por distritos; y aprobó la Resolución del Concejo Municipal Nº 2017-3 que establece el criterio para la creación de los concejos municipales por distrito (Voto: 5-0). Para obtener información adicional sobre cómo presentar testimonio, favor de contactar Oficina del Registro Municipal al 760.639.6125.