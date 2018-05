California Explores New Way to Redevelop Cities, Improve Livability (English-Spanish)

SAN JOSE, CA. — Many California communities are confronting the housing crisis by encouraging higher-density housing near public transportation in ways that also make the area more livable.

AARP, the City of San Jose and the Valley Transportation Authority just wrapped up a week-long event at the Tech Museum of Innovation called a charrette. The event gathered designers, property owners and residents to develop creative strategies for the Berryessa BART Urban Village and the North 13th Street business corridor.

Mike Laugher, founder and board member of the Berryessa Business Association, said they got a lot done in a week – speeding up a process that traditionally takes many months.

“In the news, you see software companies doing hackathons where they live-develop software applications with real-time input,” Laugher said. “So this has been an open studio where you urban design a project in real time with input as you go.”

The idea is to design a neighborhood that makes it possible for people to walk to the grocery store, to the park and to public transit, which is ideal for seniors and the disabled who may not drive. It also has the added benefit of taking cars off the road, which reduces air pollution and lightens traffic.

Ellen Dunham-Jones, a professor of urban design at the Georgia Institute of Technology, took part in the event and said this interactive, holistic approach makes it easier for projects to get built.

“We are able to bring together the city with the developers, with residents and with people who can draw and sketch,” Dunham-Jones said. “So it really does help build consensus for what are the kinds of policies that need to change at a local level to help make places more livable.”

The first-of-its-kind event is meant to be replicated in many places around the state and nation.

SPANISH VERSION

SAN JOSE, CA. – La semana pasada se puso en acción, en San José, una innovadora manera de re-desarrollar las ciudades más antiguas, con la organización de un evento que reunió a propietarios de inmuebles, desarrolladores, residentes y funcionarios locales para trabajar en un taller intensivo de una semana durante la que se enfocaron en hacer más habitables dos áreas de la ciudad.

La novedad se trata de que muchas comunidades de California están confrontando la crisis de vivienda fomentando una mayor densidad poblacional cerca del transporte público – de forma que también hacen más habitables las áreas.

La AARP, la Ciudad de San José y la Autoridad del Transporte del Valle recién terminaron un evento de innovación de una semana en el Museo Tecnológico (“Tech Museum”), llamado “charrette”. El evento reunió a diseñadores, propietarios y residentes para juntos desarrollar estrategias creativas para la Villa Urbana de Berryessa BART y el corredor de negocios de la calle 13th Norte.

Mike Laugher, , fundador y miembro de la directiva de la Asociación de Negocios de Berryessa (Berryessa Business Association), dice que lograron hacer mucho en una semana – acelerando un proceso que normalmente lleva muchos meses.

“En las noticias vemos empresas de ‘software’ que hacen ‘hackatones’, en los que desarrollan aplicaciones en vivo y en tiempo real. Entonces esto ha sido un estudio abierto en el que diseñas un proyecto urbano alimentándolo sobre la marcha.”

La idea es diseñar un barrio que permita que la gente camine a la tienda, al parque y al transporte público, lo que es ideal para los adultos mayores y discapacitados que no manejan. Se dice que el beneficio agregado de sacar autos de la circulación es reducir la contaminación y agilizar el tráfico.

Ellen Dunham-Jones, profesora de diseño urbano en el Instituto de Tecnología de Georgia en Atlanta, y miembro de la directiva de Planeación Común (Common Planning), participó en el evento y dice que este modo interactivo y holístico facilita que los proyectos se construyan.

“Podemos juntar a la ciudad con desarrolladores, residentes y gente que pueda dibujar y bocetar. Así realmente se ayuda a construir un consenso de lo que son los tipos de políticas necesarias para cambiar a nivel local, y ayudar a hacer los lugares más habitables.”

Se busca que este evento, primero en su tipo, sea replicado en muchos lugares del estado y del país. Por lo pronto, cada vez más comunidades de California enfrenten la crisis de vivienda impulsando la mayor densidad de vivienda cerca del transporte público – de manera que las áreas también se hacen más habitables.