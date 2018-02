50 Years of Free Tax Help from AARP Foundation (English & Spanish)

LOS ANGELES — The deadline for filing income-tax returns is only 10 weeks away, and the AARP Foundation’s free tax-preparation service is now in full swing.

Tax-Aide turns 50 this year, with an army of nearly 34,000 IRS-trained volunteers to help people with their state and federal tax returns. Tax-Aide sets up shop at libraries, senior centers, banks and malls across the nation. More than 2,800 volunteers will be helping in the Golden State alone.

Nancy McPherson, state director of AARP California, said 97 percent of the people who use the service say they’d recommend it to others.

“Last year, we helped 2.5 million people. They received $1.37 billion in income-tax refunds and more than $222 million in Earned Income Tax Credit,” McPherson said. “And that’s something people often don’t know they’re even eligible for – are their EITCs.”

Tax-Aide assistance is open to people of any age, but is meant to serve seniors who might not otherwise be able to afford a tax-preparation service. There are 378 locations in California alone. To find one near you, visit AARPFoundation.org/taxhelp.

Since its inception in 1968, McPherson said, Tax-Aide volunteers have served more than 50 million people. And they’re also up on the latest changes to the Tax Code.

“And they go through IRS training each year in order to qualify to participate,” she said. “And many of these folks are retired accountants, tax lawyers, tax preparers, other people who like working with numbers.”

McPherson said In California last year, Tax-Aide volunteers assisted close to 185,000 people file their returns, helping them secure almost $96 million in refunds.

SPANISH VERSION

LOS ANGELES – Llegó la hora de empezar a alistarse para el día de pago de impuestos (‘Tax Day’), y los voluntarios del servicio de ayuda Tax Aid de la Fundación AARP tienen horario especial de oficinas desde ahora hasta mediados de abril. También es el 50 aniversario de este servicio.

La fecha límite para presentar la declaración de impuestos está a sólo 10 semanas de distancia, así que el servicio de preparación de la Fundación AARP ya está a toda marcha.

Ese año la ayuda tributaria “Tax Aide” celebra su 50 aniversario, con un ejército de casi 35 mil voluntarios entrenados del IRS para ayudar a la gente con sus declaraciones estatal y federal.

Los juegos de papelería pueden adquirirse en bibliotecas, centros para adultos mayores, bancos y centros comerciales de todo el país. Más de 2 mil 800 voluntarios estarán ayudando tan solo en el Estado de California, el Golden State.

Nancy McPherson, directora estatal de la AARP California, dice que el 97 por ciento de la gente que usa este servicio afirma que lo recomendarían a otros.

“El año pasado apoyamos a 2.5 millones de personas. Recibieron 1.37 billones de dólares en reembolsos y más de 222 millones en Crédito Fiscal en Impuesto al Ingreso –y algo a lo que la gente muchas veces no sabe que es elegible, son sus EITCs.”

La asistencia tributaria está abierta a la gente de cualquier edad, pero su objetivo es ayudar a las personas mayores que de otra manera pudieran no poder pagar un servicio de preparación de su declaración de impuestos. Hay 378 locaciones tan solo en California. Encuentre la más cercana en ‘aarpfoundation.org/taxhelp‘

McPherson comenta que desde su inicio en 1968, los voluntarios del Tax-Aide han atendido a más de 50 millones de personas y agrega que están actualizados en los más recientes cambios a la ley de impuestos.

“Y recorren el IRS entrenando cada año para que se preparen y participen. Y muchos de ellos son contadores retirados, abogados fiscales, preparadores de impuestos y otra gente a la que le gusta trabajar con números.”

Dice que el año pasado, en California, los voluntarios de Tax-Aide ayudaron a casi 185 mil personas a llenar sus formas de retorno fiscal, con lo que aseguraron la devolución de casi 96 millones de dólares.

El número para llamar sin costo al “Tax-Aide” es: 888-227-7669. Su sitio de internet (en inglés) es: www.aarpfoundation.org/taxhelp